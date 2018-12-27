İstanbul Boğazı Dev Petrol Platformu Geçişi Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı
1 saat önce
İstanbul Boğazı Panama Bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformunun geçişi nedeniyle transit geçişlere kapatıldı.
İstanbul Boğazı
Panama Bayraklı
GSP Saturn isimli dev petrol platformunun geçişi nedeniyle transit geçişlere kapatıldı.
İstanbul Boğazı'ndan Panama Bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu geçiyor. 5 bin 235 groston hacminde 52. 4 metre uzunluğundaki platformun geçişi sırasında boğaz transit geçişlere kapandı. Geçiş sırasında kuleleri alçaltılan platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı bağlı 5 adet römorkör eşlik ediyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:29 Kaynak: İHA
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