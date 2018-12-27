Son Dakika Haberleri: İstanbul Boğazı Dev Petrol Platformu Geçişi Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı

İstanbul Boğazı Dev Petrol Platformu Geçişi Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı

2 saat önce

İstanbul Boğazı dev petrol platformu geçişi nedeniyle trafiğe kapatıldıİSTANBUL - İstanbul Boğazı Panama Bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformunun geçişi nedeniyle transit geçişlere kapatıldı.

İstanbul Boğazı dev petrol platformu geçişi nedeniyle trafiğe kapatıldı

İSTANBUL - İstanbul Boğazı Panama Bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformunun geçişi nedeniyle transit geçişlere kapatıldı.
İstanbul Boğazı'ndan Panama Bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu geçiyor. 5 bin 235 graston hacminde 52. 4 metre uzunluğundaki platformun geçişi sırasında boğaz transit geçişlere kapandı. Geçiş sırasında kuleleri alçaltılan platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 adet römorkör eşlik ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:16 Kaynak: İHA

Bayraklı, İstanbul Boğazı, Genel
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