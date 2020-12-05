İstanbul Boğazı gemi geçişine açıldı - Son Dakika

İstanbul Boğazı gemi geçişine açıldı

İstanbul Boğazı'nda, yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi geçişlerinin saat 13.00 itibarıyla yeniden başladığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda, yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi geçişlerinin saat 13.00 itibarıyla yeniden başladığı bildirildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, yaşanan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesi yarım mile kadar düşen ve saat 08.20'de gemi geçişlerinin çift yönlü askıya alındığı İstanbul Boğazı'nda görüşün 1 milin üzerine çıkmasıyla trafiğin açıldığı belirtildi. Açıklamada, Boğaz'da çift yönlü gemi trafiğinin saat 13.00 itibarıyla yeniden başladığı duyruldu.

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