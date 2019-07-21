Son Dakika Haberleri: İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

1 saat önce

İstanbul Boğazı, "31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" dolayısıyla 13.00'e kadar gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı, System.String[]
İstanbul Boğazı, "31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" dolayısıyla 13.00'e kadar gemi trafiğine kapatıldı.
İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, gemi trafiği "31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" nedeniyle 08.00'den 13.00'e kadar askıya alındı.
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Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:49 Kaynak: AA
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