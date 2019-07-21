İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
1 saat önce
İstanbul Boğazı, "31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" dolayısıyla 13.00'e kadar gemi trafiğine kapatıldı.
İstanbul Boğazı Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:49 Kaynak: AA
, "31. Samsung
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" dolayısıyla 13.00'e kadar gemi trafiğine kapatıldı.
İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, gemi trafiği "31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" nedeniyle 08.00'den 13.00'e kadar askıya alındı.
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