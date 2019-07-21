Son Dakika Haberleri: İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

1 saat önce

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği "31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" dolayısıyla 13.00'e kadar askıya alındı.

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı, System.String[]
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği "31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" dolayısıyla 13.00'e kadar askıya alındı.
İstanbul Boğazı, Samsung, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:52 
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