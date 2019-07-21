İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
1 saat önce
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği "31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" dolayısıyla 13.00'e kadar askıya alındı.
İstanbul Boğazı
'nda gemi trafiği "31. Samsung
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" dolayısıyla 13.00'e kadar askıya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:52
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