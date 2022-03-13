İstanbul Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alınan gemi trafiğine çift yönlü yeniden açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın, görüşün iyileşmesiyle gemi trafiğine saat 14.55'te kuzey-güney yönünde yeniden açıldığı bildirildi.
İstanbul Boğazı'nın tamamında yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle deniz trafiği, saat 11.20'den itibaren çift yönlü askıya alınmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü yeniden açıldı - Son Dakika