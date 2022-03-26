İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

26.03.2022 12:03

İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı -İstanbul Boğazı girişinde mayın görüldüğü iddiası Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan birinin İstanbul Boğazı girişinde görüldüğü iddia edildi.

İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

-İstanbul Boğazı girişinde mayın görüldüğü iddiası

İSTANBUL - Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan birinin İstanbul Boğazı girişinde görüldüğü iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim, kameralara yansıdı. Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme nedeniyle boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldiği iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim balıkçılar tarafından görüntülendi. Sarıyer- Garipçe açıklarında Türkeli Demir Bölgesi'nde bulunan cismi incelemek üzere bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ekipleri ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

İncelemelere helikopter de havadan destek verdi. Çalışmalar nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı - Son Dakika


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