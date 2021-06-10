İSTANBUL BOĞAZI KAHVERENGİ OLDU - Son Dakika

ÜSKÜDAR Beylerbeyi'nden İstanbul Boğazı'na akan kanal denizin rengini değiştirdi.

Üsküdar Beylerbeyi Sarayı'nın hemen yanında bulunan kanaldan İstanbul Boğazı'na akan su denizin rengini değiştirdi. Kahverengiye dönen deniz havadan da görüntülendi. Sahildekiler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sahildeki bazı kişiler ise balık tutmaya devam etti. Balık tutmak için geldiğini söyleyen Ahmet Akça, 'Kanalizasyon bağlantı çalışması var yukarıda. Burası hep böyle' diye konuştu.