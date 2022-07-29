Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan 134 metre boyundaki SPARTA isimli gemiye, kılavuz kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR römorkörlerimiz yönlendirilerek müdahaleye başlanıldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, Bulgaristan, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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