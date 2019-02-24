İstanbul Boğazı'na Yüzen Sahneler Geliyor

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın kültür-sanat projeleri kapsamında İstanbul Boğazı'nda iki adet yüzen platform yapılacağı belirtildi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın kültür-sanat projeleri kapsamında İstanbul Boğazı'nda iki adet yüzen platform yapılacağı belirtildi.



Yıldırım'ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, kültür-sanat projeleri kapsamında İstanbul'da bir ilk hayata geçirilecek. Bu kapsamda, İstanbul'a suda yüzen iki adet büyük platform inşa edilecek.



Biri Haydarpaşa biri Arnavutköy'de olacak



Biri Haydarpaşa'da yer alacak platformda, Boğaz manzaralı konser ve sahne sanatları etkinlikleri yüzen mavna üzerine kurulacak dev sahnede hayat bulacak. Diğeri ise Boğaz'da yüzer halde farklı noktalara taşınabilecek. Boğaziçi Etkinlik Sahnesi adıyla hayata geçirilecek platformda İstanbullulara eşsiz bir deneyim yaşatılacak.



Tamamen şeffaf olacak bu yüzer platform Boğaz'ın imajını güçlendirecek. Boğaz siluetinde gerçekleştirilecek uluslararası etkinlikler dünyada da yankı bulacak bir nitelik taşıyacak. Boğaziçi Sahnesi etkinlik olmadığı günlerde ise "Boğaziçi Müzesi, Sergi ve Seyir Alanı" olarak işlevlendirilecek.



7 bin 857 metrekarelik alan



Yer değiştirerek Boğaz'ın farklı bölgelerinde ziyaretçilere açılacak platform, 100 metre çapında ve 7 bin 857 metrekare alana sahip olacak.



Arnavutköy'deki inşa edilecek "Dünya Sahnesi ve Açık Hava Tiyatrosu" platformu ise dünya starlarının sahne alabileceği kalitede, üst düzey sahne sistemlerine sahip, festival ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek özellikte olacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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