173 METRELİK GEMİNİN SÜRÜKLENDİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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173 METRELİK GEMİNİN SÜRÜKLENDİĞİ ANLAR KAMERADA

01.09.2022 23:07
173 METRELİK GEMİNİN SÜRÜKLENDİĞİ ANLAR KAMERADA

İSTANBUL Boğazı'nda, 173 metre boyundaki Lady Zehma adlı kargo gemisinin kıyıya doğru sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL Boğazı'nda, 173 metre boyundaki Lady Zehma adlı kargo gemisinin kıyıya doğru sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Boğazı'nda, Ukrayna'dan İstanbul'a gelirken dümeni kilitlenen 173 metre boyundaki Lady Zehma adlı kargo gemisi, Bebek Sahili'ne 40 metre kala karaya oturdu. Geminin sürüklendiği ve demir attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Büyük paniğe neden olan kaza sonrası olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Römorkör ve Botları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ederken, Boğaz trafiği de geçici olarak askıya alındı.

YORUMLAR
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Ukrayna'dan gelen bir gemi karaya oturdu! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süreliğine durduruldu Ukrayna'dan gelen bir gemi karaya oturdu! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süreliğine durduruldu Ukrayna'dan gelen bir geminin karaya oturması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı Ukrayna'dan gelen bir geminin karaya oturması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, İstanbul, Ukrayna, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 173 METRELİK GEMİNİN SÜRÜKLENDİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: 173 METRELİK GEMİNİN SÜRÜKLENDİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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