İstanbul Boğazı'nda 2 kuruyük gemisi çarpıştı-1 - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda 2 kuruyük gemisi çarpıştı-1

Hasan YILDIRIM / Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı.

Hasan YILDIRIM/ Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi. Kıyı Emniyetinden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı: " Kocaeli 'den Karadeniz Ereğli 'ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile Gemlik'ten Rusya 'ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi."



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