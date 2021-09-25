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İstanbul Boğazı'nda 2 kuruyük gemisi çarpıştı-1 - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda 2 kuruyük gemisi çarpıştı-1

25.09.2021 08:34
İstanbul Boğazı'nda 2 kuruyük gemisi çarpıştı-1, System.String[]

Hasan YILDIRIM / Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı.

Hasan YILDIRIM/ Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

Kıyı Emniyetinden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı:

" Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi."


İstanbul Boğazı'nda 2 kuruyük gemisi çarpıştı-1
İstanbul Boğazı'nda 2 kuruyük gemisi çarpıştı-1
İstanbul Boğazı'nda 2 kuruyük gemisi çarpıştı-1
İstanbul Boğazı'nda 2 kuruyük gemisi çarpıştı-1
İstanbul Boğazı'nda 2 kuruyük gemisi çarpıştı-1
İstanbul Boğazı'nda 2 kuruyük gemisi çarpıştı-1
İstanbul Boğazı'nda 2 kuruyük gemisi çarpıştı-1

Yeniköy, Türk, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda 2 kuruyük gemisi çarpıştı-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda 2 kuruyük gemisi çarpıştı-1 - Son Dakika
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