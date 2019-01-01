Son Dakika Haberleri: İstanbul Boğazı'nda 2019 Coşkusu Havadan Fotoğraflandı

İstanbul Boğazı'nda 2019 Coşkusu Havadan Fotoğraflandı

1 saat önce

Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı, 2019'a girilmesiyle birlikte bazı eğlence mekanlarından atılan havai fişeklerle renklendi.

İstanbul Boğazı'nda 2019 Coşkusu Havadan Fotoğraflandı, System.String[]
Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı, 2019'a girilmesiyle birlikte bazı eğlence mekanlarından atılan havai fişeklerle renklendi. Bir gerdanlık gibi duran 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de havadan ayrı bir güzellik oluşturdu. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:14 Kaynak: DHA

DHA, Güncel
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