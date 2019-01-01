İstanbul Boğazı'nda 2019 Coşkusu Havadan Görüntülendi
1 saat önce
İstanbul - İSTANBUL BOĞAZI'NDA 2019 COŞKUSU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (ek görüntüyle)Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı, 2019'a girilmesiyle birlikte bazı eğlence mekanlarından atılan havai fişeklerle renklendi.
İstanbul
- İSTANBUL BOĞAZI'NDA 2019 COŞKUSU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (ek görüntüyle)
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı
, 2019'a girilmesiyle birlikte bazı eğlence mekanlarından atılan havai fişeklerle renklendi. Bir gerdanlık gibi duran 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de havadan ayrı bir güzellik oluşturdu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:24 Kaynak: DHA
Dünya Yeni Yılı Karşılıyor! İşte Ülkelerin Muhteşem Kutlama Görüntüleri
Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı
2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi