Son Dakika Haberleri: İstanbul Boğazı'nda 2019 Coşkusu Havadan Görüntülendi

İstanbul Boğazı'nda 2019 Coşkusu Havadan Görüntülendi

1 saat önce

İstanbul - İSTANBUL BOĞAZI'NDA 2019 COŞKUSU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (ek görüntüyle)Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı, 2019'a girilmesiyle birlikte bazı eğlence mekanlarından atılan havai fişeklerle renklendi.

İstanbul Boğazı'nda 2019 Coşkusu Havadan Görüntülendi, System.String[]
İstanbul - İSTANBUL BOĞAZI'NDA 2019 COŞKUSU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (ek görüntüyle)

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı, 2019'a girilmesiyle birlikte bazı eğlence mekanlarından atılan havai fişeklerle renklendi. Bir gerdanlık gibi duran 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de havadan ayrı bir güzellik oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:24 Kaynak: DHA

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