İstanbul Boğazı'nda 2019 Coşkusu Havadan Görüntülendi

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı, 2019'a girilmesiyle birlikte bazı eğlence mekanlarından atılan havai fişeklerle renklendi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA



İstanbul Boğazı, 2019'a girilmesiyle birlikte bazı eğlence mekanlarından atılan havai fişeklerle renklendi. Bir gerdanlık gibi duran 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de havadan ayrı bir güzellik oluşturdu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Klip Çekimi İçin Tayland'a Giden Şarkıcı Aylin Coşkun, Okyanusta Fırtınaya Yakalandı

Dünya Yeni Yılı Karşılıyor! İşte Ülkelerin Muhteşem Kutlama Görüntüleri

2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı

Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi