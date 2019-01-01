Son Dakika Haberleri: İstanbul Boğazı'nda 2019 Coşkusu Havadan Görüntülendi

İstanbul Boğazı'nda 2019 Coşkusu Havadan Görüntülendi

33 dakika önce

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı, 2019'a girilmesiyle birlikte bazı eğlence mekanlarından atılan havai fişeklerle renklendi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı, 2019'a girilmesiyle birlikte bazı eğlence mekanlarından atılan havai fişeklerle renklendi. Bir gerdanlık gibi duran 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de havadan ayrı bir güzellik oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:30 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul Boğazı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Klip Çekimi İçin Tayland'a Giden Şarkıcı Aylin Coşkun, Okyanusta Fırtınaya Yakalandı Dünya Yeni Yılı Karşılıyor! İşte Ülkelerin Muhteşem Kutlama Görüntüleri

2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 04:03:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Boğazı'nda 2019 Coşkusu Havadan Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]