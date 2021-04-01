İstanbul Boğazı'nda 90 metrelik kuru yük gemisi makine arızası nedeniyle demirledi - Son Dakika

İstanbul Valiliği, Panama bayraklı kuru yük gemisinin İstanbul Boğazı Yeniköy Dönüşü'nde makine arızası nedeniyle demirlediğini, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurlarının olay mahalline yönlendirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 10.45 sıralarında Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisinin İstanbul Boğazı Yeniköy Dönüşü'nde makine arızası nedeniyle acil olarak demirlediği belirterek, şunlar kaydedildi:

"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş ve yapılan kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı ile çevre kirliliği yaşanmadığı tespit edilmiştir."

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden de yapılan açıklamada kuru yük gemisi için kurtarma römorkörlerin ivedilikle olay mahalline yönlendirildiği aktarılarak, kılavuz kaptanın gemiye çıkarıldığı ve gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Geminin, Rusya'dan İngiltere'ye gittiği, Ahırkapı'ya demirletileceği aktarılan açıklamada, kurtarma operasyonunda Kurtarma 8 römorkörü ve Kıyı Emniyeti-5 hızlı tahlisiye botunun görev aldığı ifade edildi.