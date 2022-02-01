İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 100 metre uzunluğundaki hurda yüklü 'Abalone' isimli kargo gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda Büyükdere açıklarına demirletildi.
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 100 metre boyundaki hurda yüklü 'Abalone' isimli kargo gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda Büyükdere açıklarına demirletildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Romanya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken makine arızası yapan 100 metre boyundaki hurda yüklü Abalone isimli kargo gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, Kurtarma-10 römorkörümüz refakatinde Büyükdere demir bölgesine demirletildi" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'nda arıza yapan yük gemisi Büyükdere açıklarına demirletildi - Son Dakika