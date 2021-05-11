İstanbul Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi, korkuttu - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi, korkuttu

İstanbul boğazında dümen arızası yaşayan kuru yük gemisi korkuttu.

İstanbul boğazında dümen arızası yaşayan kuru yük gemisi korkuttu. Kıyıya yönelen gemi, arızanın giderilmesi ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan Büyükdere'ye çekildi. İstanbul boğazında sabah saatlerinde yaşanan gemi arızası, korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaşayan 79 metre boyundaki İrfan Savaş isimli kuru yük gemisi, bir anda kıyıya doğru yöneldi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gemiye müdahale etti. Gemi, Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü eşliğinde Büyükdere'ye çekildi. Boğazda yaşanan hareketli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaşayan 79 metre boyunda 'İRFAN SAVAŞ' isimli kuru yük gemisi, KURTARMA 12 Römorkörümüz ve kılavuz kaptanımız eşliğinde Büyükdere acil demir bölgesine emniyetle demirletildi" denildi. -İHA-

Son Dakika

İçişleri'nden Ramazan Bayramı açıklaması: İzin belgeleri tek tek kontrol edilecek

O anlar saniye saniye görüntülendi! Rusya'da okula yapılan kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı

Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış

Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı!

Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum

Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?

Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması