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İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı

15.12.2021 14:34

- İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı İstanbul Boğazı'da gemi trafiği de tek yönlü olarak açıldı Makine arızası yaşayan tanker Ahırkapı'ya çekiliyor İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde makine arızası yaşayan AHMET TELLİ isimli tanker Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü...

- İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı

İstanbul Boğazı'da gemi trafiği de tek yönlü olarak açıldı

Makine arızası yaşayan tanker Ahırkapı'ya çekiliyor

İSTANBUL - İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde makine arızası yaşayan AHMET TELLİ isimli tanker Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Boğazı da gemi trafiği de tek yönlü olarak açıldı.

İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde AHMET TELLİ isimli tanker makine arızası yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma römorkörleri ve Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri gitti. Kıyı emniyetine bağlı KURTARMA-10 Römorkörünün yanı sıra, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-7 Römorkörü,KEGM-5 botu ve Kılavuz Kaptan da kurtarma operasyonu için yönlendirildi. Yapılan çalışmalar sonunda makine arızası giderilen tanker kurtarıldı. Kurtarılan tanker Ahırkapı'ya çekiliyor.

Öte yandan, arıza üzerine çift yönlü olarak trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri tek yönlü olarak yapılmaya başlandı.

İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı

İstanbul Boğazı, İstanbul, Tanker, Gemi, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı - Son Dakika


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