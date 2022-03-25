İstanbul Boğazı'nda balıkçı gemisi ile çatışan kargo gemisi kurtarıldı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda balıkçı gemisi ile çatışan kargo gemisi kurtarıldı

25.03.2022 08:26
İstanbul Boğazı'nda balıkçı gemisi ile çatışan kargo gemisi kurtarıldı

??????? Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkeli Feneri açıklarında balıkçı teknesi ile çatışan 99 metre boyundaki VECTIS ISLE isimli kargo gemisinin Türkeli Demir Bölgesi'ne demirletildiğini bildirdi.

??????? Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkeli Feneri açıklarında balıkçı teknesi ile çatışan 99 metre boyundaki VECTIS ISLE isimli kargo gemisinin Türkeli Demir Bölgesi'ne demirletildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bulgaristan'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında balıkçı teknesi ile çatışan 99 metre boyundaki VECTIS ISLE isimli kargo gemisine Kurtarma-11, Mehmetçik ve KEGM-6 römorkörleriyle müdahale edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "VECTIS ISLE isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, Kurtarma-11 römorkörümüz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Türkeli Demir Bölgesi'ne emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

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