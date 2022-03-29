İstanbul Boğazı'nda balıkçılar gündüz avlanmaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Boğazı'nda balıkçılar gündüz avlanmaya devam ediyor

29.03.2022 15:20
İstanbul Boğazı'nda balıkçılar gündüz avlanmaya devam ediyor

İstanbul'da balıkçılar, dün yaşanan yoğun sisin ardından yeniden balık tutmak için denize açıldı.

İstanbul'da balıkçılar, dün yaşanan yoğun sisin ardından yeniden balık tutmak için denize açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının ikinci bir duyuruya kadar Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında gün batımından gün doğumuna kadar küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avının durdurulması kararının ardından balıkçılar denize gündüz açılıyor.

Dün İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis yüzünden denize açılamayan balıkçılar, bugün havanın açılmasıyla yeniden ava çıktı.

Öğle saatlerinde Rumeli Feneri'ndeki limana geri dönen balıkçılardan Ömer Güven, hava güzel olduğu için bugün denizde balık tuttuklarını söyledi.

Güven, "Denizde herkes seyir halindeyken yavaş yavaş hareket ediyor. Tehlikeli bir durum olabilir diye. Bu yüzden tedirgin hareket ediyoruz. Bu yüzden kurala uyuyoruz. Gün açınca hareket ediyoruz. Tüm balıkçıların buna uyması gerekiyor. Önemli olan can güvenliği." diye konuştu.

Balıkçılardan Şabi Bakar, denizcilik sezonunun kapanmak üzere olduğunu, 15 gün sonra paydos yapacaklarını söyledi.

Bakar, "Biz mayına hiç denk gelmedik ama duyuyoruz. İnşallah hiçbir balıkçı bir mayına denk gelmez. Herhangi bir mayına denk gelmeden sezonu kapatırız umarım." dedi.

YORUMLAR
500
Karadeniz'deki avcılık yasağının fiyatlara yansıması bekleniyor Karadeniz'deki avcılık yasağının fiyatlara yansıması bekleniyor İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi

İstanbul Boğazı, Bulgaristan, İstanbul, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda balıkçılar gündüz avlanmaya devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
15:16 Demir çelik işçisinin feci sonu: Kendisini evinin doğal gaz borusuna asmış!
15:16 İstanbul'daki müzakere sonrasında Rusya'dan ilk açıklama geldi: Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar azaltılacak
15:12 Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'ya veda: Gözyaşlarıyla uğurlandı!
15:10 Trabzon derbisi öncesi Beşiktaş antrenmanını taraftara açtı: Biletler 1 lira
15:10 CHP'den ramazan ayı talimatı geldi! Milletvekilleri 3 gün Meclis'te, 4 gün seçim bölgesinde olacak
15:06 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, Somer için savaşıyor
14:59 "Bu millet 21. yüzyılda açlığı yaşıyor" diyen Kılıçdaroğlu'ndan büyük iddia: Kanunu istediğiniz kadar değiştirin, sizi göndereceğiz!
14:48 Cüneyt Arkın, Kemal Sunal'la anısını paylaştı, Orhan Gencebay sinirden deliye döndü: Söylediği her şey yalan
14:36 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra ve Efe futbol antrenmanına gidiyor
14:35 Müzakere sürerken, Rusya'dan gerilimi tırmandıran açıklama: Ukrayna ordusunu yok ettik!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 15:27:12. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda balıkçılar gündüz avlanmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement