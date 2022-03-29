İstanbul Boğazı'nda balıkçılar gündüz avlanmaya devam ediyor - Son Dakika

İstanbul'da balıkçılar, dün yaşanan yoğun sisin ardından yeniden balık tutmak için denize açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının ikinci bir duyuruya kadar Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında gün batımından gün doğumuna kadar küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avının durdurulması kararının ardından balıkçılar denize gündüz açılıyor.

Dün İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis yüzünden denize açılamayan balıkçılar, bugün havanın açılmasıyla yeniden ava çıktı.

Öğle saatlerinde Rumeli Feneri'ndeki limana geri dönen balıkçılardan Ömer Güven, hava güzel olduğu için bugün denizde balık tuttuklarını söyledi.

Güven, "Denizde herkes seyir halindeyken yavaş yavaş hareket ediyor. Tehlikeli bir durum olabilir diye. Bu yüzden tedirgin hareket ediyoruz. Bu yüzden kurala uyuyoruz. Gün açınca hareket ediyoruz. Tüm balıkçıların buna uyması gerekiyor. Önemli olan can güvenliği." diye konuştu.

Balıkçılardan Şabi Bakar, denizcilik sezonunun kapanmak üzere olduğunu, 15 gün sonra paydos yapacaklarını söyledi.

Bakar, "Biz mayına hiç denk gelmedik ama duyuyoruz. İnşallah hiçbir balıkçı bir mayına denk gelmez. Herhangi bir mayına denk gelmeden sezonu kapatırız umarım." dedi.