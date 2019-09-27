Son Dakika Haberleri: İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü
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İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

1 saat önce

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü Boğaz sularını kaplayan çamur, merak uyandırdıİSTANBUL - Üsküdar sahilinden İstanbul Boğazı'na akan çamur drone ile görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

Boğaz sularını kaplayan çamur, merak uyandırdı

İSTANBUL - Üsküdar sahilinden İstanbul Boğazı'na akan çamur drone ile görüntülendi.

İstanbul'da dün yaşanan depremin ardından İstanbul Boğazı'nda çekilen çamur görüntüleri merak uyandırdı. Aşığı yağışların olduğu dönemlerde Beylerbeyi sahilinde görülen çamur, bugün boğaz sularını kapladı. Havadan çekilen görüntülerde Beylerbeyi sahilinde denizin yüzeyini kaplayan tabaka dikkat çekti. Denize akan çamurun nedeni merak konusu oldu.

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı, İstanbul, Üsküdar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:31 Kaynak: İHA
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