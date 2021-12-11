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İstanbul Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi kurtarıldı - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi kurtarıldı

11.12.2021 08:30
İstanbul Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney seyrini gerçekleştirirken Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde dümeni arızalanan geminin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney seyrini gerçekleştirirken Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde dümeni arızalanan geminin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde dümen arızası yaşayan UNI TRADER isimli gemi,İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-10 römorkörümüz eşliğinde Ahırkapı demir bölgesine demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Boğazı, İstanbul, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda dümeni arızalanan gemi kurtarıldı - Son Dakika
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