İSTANBUL BOĞAZI'NDA DÜMENİ KİTLENEN GEMİ KIYIYA ÇEKİLİYOR (1) - Son Dakika

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İSTANBUL BOĞAZI'NDA DÜMENİ KİTLENEN GEMİ KIYIYA ÇEKİLİYOR (1)
6 saat önce
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı, Beykoz Çubuklu açıklarında bir geminin dümeni henüz belirlenemeyen bir nedenle Olay yerine gelen ekiplerin gemiyi kıyıya çekme çalışması sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:33 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı, Beykoz Çubuklu açıklarında bir geminin dümeni henüz belirlenemeyen bir nedenle Olay yerine gelen ekiplerin gemiyi kıyıya çekme çalışması sürüyor.
Görüntü dökümü:
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-Gemiden görüntü
-Ekiplerin müdahalesi
-Detaylar
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