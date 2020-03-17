İSTANBUL BOĞAZI'NDA DÜMENİ KİTLENEN GEMİ KIYIYA ÇEKİLİYOR - Son Dakika

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İSTANBUL BOĞAZI'NDA DÜMENİ KİTLENEN GEMİ KIYIYA ÇEKİLİYOR
6 saat önce
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı, Beykoz Çubuklu açıklarında bir geminin dümeni henüz belirlenemeyen bir nedenle Olay yerine gelen ekiplerin gemiyi kıyıya çekme çalışması sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:43 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı, Beykoz Çubuklu açıklarında bir geminin dümeni henüz belirlenemeyen bir nedenle Olay yerine gelen ekiplerin gemiyi kıyıya çekme çalışması sürüyor.
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