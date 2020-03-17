İstanbul Boğazı'nda dümeni kitlenen gemi kıyıya çekildi ( - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda dümeni kitlenen gemi kıyıya çekildi ( - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda dümeni kitlenen gemi kıyıya çekildi (

48 dakika önce

İSTANBUL Boğazı, Beykoz açıklarında Liberya bandıralı bir kargo gemisinin dümeni henüz belirlenemeyen bir nedenle kilitlendi.

İstanbul Boğazı'nda dümeni kitlenen gemi kıyıya çekildi (, System.String[]
İSTANBUL Boğazı, Beykoz açıklarında Liberya bandıralı bir kargo gemisinin dümeni henüz belirlenemeyen bir nedenle kilitlendi.  Olay yerine Kıyı Emniyeti ekipler sevk edildi. Kıyı Emniyeti'ne bağlı kurtarma gemisi eşliğinde kıyıya çekildi. Rumeli Feneri açıklarına demirleyen gemi arızası giderildikten sonra yoluna devam edecek.

Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa Limanı'na gitmekte olan  225 metrelik TYCOON isimli Liberya bandıralı kargo gemisi İstanbul Boğazı Beykoz açıkları Karadeniz istikametinde seyir halindeyken iddiaya göre motor arızası nedeniyle dümeni kitlendi. Olay yerine ihbar üzerine Kıyı Emniyeti kurtarma gemisi sevk edildi. Kurtarma gemisi eşliğinde dümeni kilitlenen kargo gemisi kıyıya çekilerek Rumeli Feneri açıklarına demir attı. Geminin arızası giderildikten sonra yoluna devam edeceği bildirildi.


- İstanbul
İstanbul Boğazı, İstanbul, Liberya, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:32 Kaynak: DHA
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