İSTANBUL BOĞAZI'NDA DÜMENİ KİTLENEN GEMİ KORKU DOLU ANLARA NEDEN OLDU - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL BOĞAZI'NDA DÜMENİ KİTLENEN GEMİ KORKU DOLU ANLARA NEDEN OLDU

12.03.2022 04:07

İSTANBUL Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında dümeni kitlenen Liberia bayraklı Atoll isimli yakıt tankeri, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İSTANBUL Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında dümeni kitlenen Liberia bayraklı Atoll isimli yakıt tankeri, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kuruçeşme açıklarında bir süre sürüklenen gemi demir atarak kıyıya metreler kala dururken, o anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giren Liberia Bayraklı Atoll isimli yakıt tanekeri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında dümeni kitlendi. Bir süre sürüklenen gemi, köprü altında demir attı. Geminin sürüklenme anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülere yansıyan gemi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altına doğru korna çalarak sürüklenirken, bu sırada çevredekilerin heyecanlı konuşmaları duyuluyor.

KIYI EMNİYETİNE BAĞLI RÖMORKÖRLER MÜDAHALE ETTİ

Geminin yardım istemesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ve Kurtarma-11 römorkörleriyle KEGM-3 botu gemiye müdahale etti. Gemi arızanın giderilmesi için Ahırkapı açıklarına çekildi.

YORUMLAR
500
15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan 183 metrelik ATOLL isimli tanker gemisi sürüklendi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan 183 metrelik ATOLL isimli tanker gemisi sürüklendi Rusya'dan gelen tonlarca ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı Rusya'dan gelen tonlarca ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul Boğazı, İstanbul, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL BOĞAZI'NDA DÜMENİ KİTLENEN GEMİ KORKU DOLU ANLARA NEDEN OLDU - Son Dakika


Son Dakika
01:11 2 polisimizi şehit eden zanlının ailesi konuştu: Ekipleri husumetli oldukları aşiretten zannetmiş
01:09 Esra Ersoy hakkında yakalama kararı! 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 10 yıl 1 ay hapis cezası verildi
01:00 Aktif siyasete dönüyor! Tansu Çiller'in partisinin yeni ismi belli oldu
00:55 Beşiktaş için tarihi fırsat! Hindistan takımı Modammedan Sporting işbirliği için geliyor
00:28 Türkiye Kiev Büyükelçiliği'nin taşınması esnasında çekilen görüntü herkesi duygulandırdı
23:54 Dünya devi bu hale geldi! Chelsea takım otobüsüne yakıt bile alamıyor
23:53 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye çağrı: Tüm NATO müttefiklerinin yaptırımlara destek vermeli
23:45 Sahne kıyafeti yüzünden eleştirilen Gülşen, boşanma iddialarına yanıt verdi: Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim
23:23 Değişimiyle şaşırttı! İşte Burcu Biricik'in 11 yıl önceki hali
23:20 Hakemliği bırakma kararı almışlardı! Nihat Özdemir aradı, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler geri geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 04:18:25. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL BOĞAZI'NDA DÜMENİ KİTLENEN GEMİ KORKU DOLU ANLARA NEDEN OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement