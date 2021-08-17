İSTANBUL BOĞAZI'NDA EĞLENCE MERKEZLERİNE VE GEZİ TEKNELERİNE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ DENETİMİ - Son Dakika

İSTANBUL Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Boğaz'da faaliyet gösteren gezi tekneleri ile eğlence merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uyamayan ve sınır değerlerini aşan teknelere para cezası uygulandı.

Boğazda, ses düzeyi yüksek olan eğlence merkezlerine İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce, gezi teknelerine ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 kontrol botu ve sahil güvenlik personeliyle beraber denetim yaptı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcı Vekili Ergül Çınar, denetimlerle ilgili, "Bakanlığımızın yayınlamış olduğu çevresel yönetmelikte sulu taşıtlar için ses düzeyleri getirilmiş durumda. Bu ses düzeyleri sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında teknede eğlence varsa. Eğlence amaçlı gürültü yapılıyorsa o zaman 70 desibeli geçmemesi gerekiyor, ses düzeyinin" dedi.

Çınar, sınır değerlerini aşan teknelere, eğlence amaçlı yapılıyorsa 48 bin TL civarı para cezası uygulandığını, ulaşım için ise 4800 TL para cezası kesildiğini belirtti.

Çınar, ses düzeyleri ve saat aralıkları ile ilgili de şu bilgileri paylaştı:

"Farklı saat aralıklarına göre değişen ses desibelleri; saat 07.00 - 19.00 arası 70 desibeli geçmemeli. Eğer eğlence yoksa 65 desibel geçmemeli. 19.00 - 23.00 arası 63 desibeli geçmemeli. 23.00 - 07.00 arası 55 desibel geçmemeli."