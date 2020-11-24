İstanbul Boğazı'nda eşsiz sis manzarası - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda eşsiz sis manzarası

24.11.2020 09:17
İstanbul Boğazı'nda eşsiz sis manzarası, System.String[]

Özgür EREN / SABAH saatlerinde İstanbul Boğazı'na gelenler, boğazda sisin oluşturduğu eşsiz manzaraya hayran kaldı.

Özgür EREN/ SABAH saatlerinde İstanbul Boğazı'na gelenler, boğazda sisin oluşturduğu eşsiz manzaraya hayran kaldı. Kimi bu eşsiz manzarayı cep telefonu ile ölümsüzleştirirken kimi de balık tutmayı tercih etti.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde oluşan sis eşsiz manzaralar oluşturdu. Denizin üzerinde oluşan sis bulutu boğazın güzelliğini ortaya çıkardı. Oluşan sis bulutunda 15 Temmuz Köprüsü adeta görünmez hale geldi. Bazıları sahilde spor yaparken bazıları da cep telefonu ile bu manzarayı ölümsüzleştirdi.


İstanbul Boğazı'nda eşsiz sis manzarası
İstanbul Boğazı'nda eşsiz sis manzarası
İstanbul Boğazı'nda eşsiz sis manzarası
İstanbul Boğazı'nda eşsiz sis manzarası
İstanbul Boğazı'nda eşsiz sis manzarası
İstanbul Boğazı'nda eşsiz sis manzarası
İstanbul Boğazı'nda eşsiz sis manzarası
İstanbul Boğazı'nda eşsiz sis manzarası
İstanbul Boğazı'nda eşsiz sis manzarası
İstanbul Boğazı'nda eşsiz sis manzarası
İstanbul Boğazı'nda eşsiz sis manzarası
İstanbul Boğazı'nda eşsiz sis manzarası

İstanbul Boğazı, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda eşsiz sis manzarası - Son Dakika


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