İSTANBUL BOĞAZI'NDA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika

İSTANBUL BOĞAZI'NDA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR
7 saat önce
İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL Boğazı'nda şiddetli fırtına etkili oldu.
İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL Boğazı'nda şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle sahilde dalgalar oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle İstanbul Boğazı'nda dev dalgalar oluştu. Boğazda seyreden az sayıda geminin ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
Görüntü Dökümü:
------------------
-Boğaz
-Dalgalar
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:37 Kaynak: DHA
Son Dakika Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası