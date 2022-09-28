Panama bandralı gemi arızalandı! İstanbul Boğazı kapatıldı - Son Dakika
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Panama bandralı gemi arızalandı! İstanbul Boğazı kapatıldı

28.09.2022 17:10

Makina arızası verdiği belirtilen ve sürüklendiği için kıyıya yakın bir noktada demir atan Panama bandralı Viva Eclipse isimli gemi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce ''Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı" açıklaması yapıldı.

İstanbul Boğazı'nda makina arızası verdiği belirtilen Panama bandralı Viva Eclipse isimli gemi sürüklendi. Çağrı üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti kurtarma botları ile Sahil Güvenlik gemileri sevk edildi. Kıyıya yakın noktada demir atan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

''BOĞAZ TRAFİĞİ GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI''

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen 190 m boyunda ve boş vaziyetteki VIVA ECLIPSE isimli dökme yük gemisi için KURTARMA-8-9-10 römorkörleri ve KEGM-3 botumuz ivedilikle olay mahalline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

BİR AÇIKLAMA DA İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da demir atan gemiyi kılavuz kaptan refakatinde Ahırkapı'ya demirleme çalışmalarının devam ettiği duyuruldu, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkörleri ve hızlı tahlisiye botu ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş, Boğaz trafiği geçici olarak askıya alınmıştır" bilgisi paylaşıldı.

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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; Boğaz kapatıldı-3 İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; Boğaz kapatıldı-3
Kaynak: DHA

Panama, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Panama bandralı gemi arızalandı! İstanbul Boğazı kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Panama bandralı gemi arızalandı! İstanbul Boğazı kapatıldı - Son Dakika
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