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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

01.02.2022 15:32

İSTANBUL Boğazı'nda arıza yapan hurda yüklü gemi, Büyükdere açıklarına demirletildi.

İSTANBUL Boğazı'nda arıza yapan hurda yüklü gemi, Büyükdere açıklarına demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapıman açıklamada,  " Romanya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken makine arızası yapan 100 metre boyundaki hurda yüklü Abalone isimli kargo gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, Kurtarma-10 römorkörümüz refakatinde Büyükdere demir bölgesine demirletildi" denildi.


İstanbul Boğazı'nda gemi arızası
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kocaeli, Romanya, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda gemi arızası - Son Dakika


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