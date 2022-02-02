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İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI ek görüntü - Son Dakika

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI ek görüntü

02.02.2022 03:30

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI (2 ) ek görüntüYılmaz OKUR - İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı'nda arıza yapan hurda yüklü gemi, Büyükdere açıklarına demirletildi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI (2 ) ek görüntü

Yılmaz OKUR - İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı'nda arıza yapan hurda yüklü gemi, Büyükdere açıklarına demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapıman açıklamada, " Romanya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken makine arızası yapan 100 metre boyundaki hurda yüklü Abalone isimli kargo gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, Kurtarma-10 römorkörümüz refakatinde Büyükdere demir bölgesine demirletildi" denildi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI ek görüntü
İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI ek görüntü
İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI ek görüntü

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Gemi, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI ek görüntü - Son Dakika


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