İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI (2 ) ek görüntü
Yılmaz OKUR - İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı'nda arıza yapan hurda yüklü gemi, Büyükdere açıklarına demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapıman açıklamada, " Romanya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken makine arızası yapan 100 metre boyundaki hurda yüklü Abalone isimli kargo gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, Kurtarma-10 römorkörümüz refakatinde Büyükdere demir bölgesine demirletildi" denildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI ek görüntü - Son Dakika