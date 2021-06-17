Üye Girişi
İstanbul Boğazı'nda gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı

17.06.2021 17:56
İstanbul Boğazı'nda gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı, System.String[]

İstanbul Boğazı'nda geminin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 1 kişi kurtarılırken, 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Boğazı'nda geminin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 1 kişi kurtarılırken, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında "AS ROSAILA" isimli bir gemi ile içinde 3 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki balıkçı teknesi çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine "KURTARMA-12" ve "MEHMETÇİK" römorkörü ile "KEGM-8" ve "TAHLİSİYE-1" botu ve balıkadamları olay yerine gönderildi.

Ekiplerce sudan çıkartılan iki kişi, Rumelifeneri'ne götürülerek sağlık ekiplerine teslim edilirken birinin de cesedine ulaşıldı. Kimliği öğrenilemeyen kişinin cesedi morga kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan bir kişi de buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yarı batık tekne Poyraz Limanı'na çekildi.

"Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da saat 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında Portekiz bandralı "AS ROSAILA" isimli ticari gemi ile bir balıkçı teknesinin çarpıştığının bildirilmesi üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiği anlatıldı.

Olay bölgesinde ekiplerce yürütülen çalışmalarda; batan balıkçı teknesinden bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, iki kişinin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." denildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Boğazı, İstanbul, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Volkan Demirel'in eşi Zeynep'le yoga yaptığı paylaşıma beğeni yağdı 00:36 Volkan Demirel'in eşi Zeynep'le yoga yaptığı paylaşıma beğeni yağdı Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç: Chloe, 600 bin lira borcuma karşılık eve haciz koydurdu 00:04 Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç: Chloe, 600 bin lira borcuma karşılık eve haciz koydurdu HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu! 6 kurşun sıktı, rahat tavırları pes dedirtti 23:03 HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu! 6 kurşun sıktı, rahat tavırları pes dedirtti
Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Yarmolenko'nun Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi 22:01 Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Yarmolenko'nun Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı 21:43 HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil 21:17 MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil
HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim 20:09 HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor 18:12 Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor

Son Dakika Haberleri
18:06 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
18:05 Ukrayna ilk galibiyetine ulaştı! EURO 2020 C Grubu'nda Makedonya'yı 2-1 yendi
18:00 Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
17:54 Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor
17:45 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor
17:43 Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı
17:33 Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu
17:30 Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil
17:11 Adalet Bakanı Gül'den HDP saldırısı sonrasında açıklama: Provokasyonların hedefi karanlıktır
17:10 Google'dan olay olan skandal: Antalya Havalimanı'nı "kalıcı olarak kapalı" gösterdiler
Kayıp kardeşini aramaya gelen Suriyeli çocuk, hikayesiyle herkesi yaraladı Kayıp kardeşini aramaya gelen Suriyeli çocuk, hikayesiyle herkesi yaraladı         
00:39
Kılıçdaroğlu, HDP binası saldırısıyla ilgili çok sert konuştu! Savcılara son kez çağrı yaptı Kılıçdaroğlu, HDP binası saldırısıyla ilgili çok sert konuştu! Savcılara son kez çağrı yaptı         
00:30
Bu işi erken bitireceğiz! Günlük aşılamada peş peşe rekorlar kırılıyor Bu işi erken bitireceğiz! Günlük aşılamada peş peşe rekorlar kırılıyor         
23:16
Didem Soydan'dan çarpıcı itiraf! Kötü alışkanlığından kurtulmak istiyor Didem Soydan'dan çarpıcı itiraf! Kötü alışkanlığından kurtulmak istiyor         
22:04
Moskova'da korona paniği büyüyor! Belediye başkanı Moskova'da korona paniği büyüyor! Belediye başkanı "virüs agresifleşti" diyerek sert önlemler alacaklarını söyledi         
21:56
Son ankette büyük sürpriz! Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı Son ankette büyük sürpriz! Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı         
21:19
"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı         
20:12
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı         
15:55
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti         
14:20
Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış         
11:27
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 01:20:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Boğazı'nda gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement