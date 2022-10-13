İstanbul Boğazı arızalanan gemi nedeniyle trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine geçici olarak kapatıldı. Türkeli Demir Sahası bir dökme yük gemisi makine arızası yaptı.Arıza nedeniyle boğazda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

EKİPLER BÖLGEYE HAREKET ETTİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kurtarma ve tahliye ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Tuzla'dan Kavkaz'a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yapan 190 metre boyundaki ANNITA isimli dökme yük gemisine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce kılavuz kaptanımız, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi."