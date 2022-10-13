İstanbul Boğazı arızalanan gemi nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı arızalanan gemi nedeniyle trafiğe kapatıldı

13.10.2022 22:34
İstanbul Boğazı arızalanan gemi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Dökme yük gemisinde meydana gelen makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine geçici olarak kapatıldı. Türkeli Demir Sahası bir dökme yük gemisi makine arızası yaptı.Arıza nedeniyle boğazda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

EKİPLER BÖLGEYE HAREKET ETTİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kurtarma ve tahliye ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Tuzla'dan Kavkaz'a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yapan 190 metre boyundaki ANNITA isimli dökme yük gemisine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce kılavuz kaptanımız, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi."

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Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı arızalanan gemi nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı arızalanan gemi nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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