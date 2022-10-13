İstanbul Boğazı'nın saat 01.30'da gemi trafiğine açılacağı duyuruldu - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nın saat 01.30'da gemi trafiğine açılacağı duyuruldu

13.10.2022 23:08

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası nedeniyle askıya alınan gemi trafiğinin saat 01.30'da açılacağı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası nedeniyle askıya alınan gemi trafiğinin saat 01.30'da açılacağı bildirildi.

Türkeli açıklarında makine arızası yapan "ANNITA" isimli dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörlerce çekilerek Büyükdere'ye demirletildi.

İstanbul Boğazı'nın saat 01.30'da gemi trafiğine açılacağı duyuruldu.

???????Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Tuzla'dan Kavkaz'a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yapan 190 metre boyundaki ANNITA isimli dökme yük gemisine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce kılavuz kaptanımız, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığı duyurulmuştu.

YORUMLAR
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İstanbul Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü olarak açıldı İstanbul Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü olarak açıldı İSTANBUL BOĞAZI'NDA MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİ RÖMORKÖRLERLE ÇEKİLİYOR İSTANBUL BOĞAZI'NDA MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİ RÖMORKÖRLERLE ÇEKİLİYOR
Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nın saat 01.30'da gemi trafiğine açılacağı duyuruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nın saat 01.30'da gemi trafiğine açılacağı duyuruldu - Son Dakika
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