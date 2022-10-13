???????Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Tuzla 'dan Kavkaz'a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yapan 190 metre boyundaki ANNITA isimli dökme yük gemisine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce kılavuz kaptanımız, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'nın saat 01.30'da gemi trafiğine açılacağı duyuruldu - Son Dakika

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