İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

06.04.2022 10:22
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi. İstanbul Boğazı'nda sis yoğunluğu devam ediyor.

Bu gece saatlerinde Megakent'te yoğun bir sis etkili olmuştu. Etkili olan sis nedeniyle şehrin birçok noktasında göz gözü görmez hale gelmişti. Gece saatlerinde etkili olan sis İstanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre saat 01.20 itibariyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR

Gece saatlerinde etkili olan sis yoğunluğu gün içerisinde de devam ederken, sis nedeniyle görüş mesafesi düşen İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine kapatıldı. Boğazda sis yoğunluğu devam ediyor.

(Murat Horoz/ İHA)

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı - Son Dakika


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