İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

İstanbul'da etkili olan sis Boğaz trafiğini de etkiledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada gemi trafiğinin askıya alındığı duyuruldu.

ÇİFT YÖNLÜ DURDURULDU

İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin 0.5 milin altına düştüğünün rapor edilmesi nedeniyle gemi trafiği, saat 06.38 itibarıyla çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.

ŞEHİT HATLARINDA DA SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, sis sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi. Etkili olan sis nedeniyle, Beykoz- Sarıyer ve Anadolukavağı- Üsküdar seferlerinin gerçekleştirilemediği kaydedildi.