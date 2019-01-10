Son Dakika Haberleri: İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiğine Kısıtlama

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiğine Kısıtlama

33 dakika önce

İstanbul Boğazı, şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle belli büyüklüğün altında olan gemiler için trafiğe kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiğine Kısıtlama, System.String[]
İstanbul Boğazı, şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle belli büyüklüğün altında olan gemiler için trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve Yalova için kuvvetli rüzgar uyarısının ardından, yoğun rüzgar ve ters akıntı nedeniyle Boğaz trafiğine kısıtlama getirildi.

Boğaz'dan, 200 metre altında olan, tehlikeli yük taşımayan ve 12 knot üstünde hız yapabilen gemiler geçiş yapabiliyor, diğer gemilerin geçişine izin verilmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:40 Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel
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