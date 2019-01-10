İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine kısıtlama

Boğaz trafiği, kuvvetli rüzgar ve ters akıntı nedeniyle 200 metre üstünde olan, tehlikeli yük taşıyan ve 12 knot altında hız yapan gemiler için kapatıldı.

Boğaz trafiği, kuvvetli rüzgar ve ters akıntı nedeniyle 200 metre üstünde olan, tehlikeli yük taşıyan ve 12 knot altında hız yapan gemiler için kapatıldı.

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İstanbul Boğazı Çift Yönlü Olarak Gemi Trafiğine Kapatıldı

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