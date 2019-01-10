Son Dakika Haberleri: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine kısıtlama

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine kısıtlama

17 dakika önce

Boğaz trafiği, kuvvetli rüzgar ve ters akıntı nedeniyle 200 metre üstünde olan, tehlikeli yük taşıyan ve 12 knot altında hız yapan gemiler için kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine kısıtlama, System.String[]
Boğaz trafiği, kuvvetli rüzgar ve ters akıntı nedeniyle 200 metre üstünde olan, tehlikeli yük taşıyan ve 12 knot altında hız yapan gemiler için kapatıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:55 

Ekonomi
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