İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine kısıtlama
17 dakika önce
Boğaz trafiği, kuvvetli rüzgar ve ters akıntı nedeniyle 200 metre üstünde olan, tehlikeli yük taşıyan ve 12 knot altında hız yapan gemiler için kapatıldı.
Boğaz trafiği, kuvvetli rüzgar ve ters akıntı nedeniyle 200 metre üstünde olan, tehlikeli yük taşıyan ve 12 knot altında hız yapan gemiler için kapatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:55
İstanbul Boğazı Çift Yönlü Olarak Gemi Trafiğine Kapatıldı
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