İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiğine Kısıtlama
1 saat önce
İstanbul Boğazı, şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle belli büyüklüğün altında olan gemiler için trafiğe kapatıldı.
İstanbul Boğazı
, şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle belli büyüklüğün altında olan gemiler için trafiğe kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nün İstanbul ve Yalova
için kuvvetli rüzgar uyarısının ardından, yoğun rüzgar ve ters akıntı nedeniyle Boğaz trafiğine kısıtlama getirildi.
Boğaz'dan, 200 metre altında olan, tehlikeli yük taşımayan ve 12 knot üstünde hız yapabilen gemiler geçiş yapabiliyor, diğer gemilerin geçişine izin verilmiyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:42 Kaynak: AA
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması
İstanbul Boğazı Çift Yönlü Olarak Gemi Trafiğine Kapatıldı
Rusya Dolara Müdahale Etti! Tarihin En Düşük Seviyesi Görüldü
Çiftlik Bank'ın Sosyal Medya Sorumlusu, Saklandığı Evde Yakalandı