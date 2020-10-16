İstanbul Boğazı'nda gemide kaçak sigara ve tütün ele geçirildi - Son Dakika

Ukrayna'ya gitmek için İstanbul Boğazı'ndan geçmek isteyen ve çimento taşıdığını beyan eden Lord-1 isimli ticari gemide, yaklaşık 3 milyon paket sigara ile 38 bin kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz'den gelip Ukrayna'ya çimento götürdüğünü beyan eden ve Zeytinburnu önlerinde demirleyen Lord-1 isimli yabancı bayraklı ticari gemide gümrük kontrolü yaptı. İki ambarı bulunan gemide, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait "Lora" ve İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne ait "Taro" isimli dedektör köpekler ile yapılan kontrol sırasında, çimento taşıdığı beyan edilen geminin ambarlarında, çuvalların içerisine konulmuş yaklaşık 3 milyon paket kaçak sigara ile 38 bin 433 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Kaptanla birlikte gemide bulunan 10 mürettebat, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gözaltına alınırken, ele geçirilen kaçak sigaralar ve tütüne el konulurken, olayla ilgili Adli ve idari işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL