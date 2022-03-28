İstanbul Boğazı'nda görüşün düşmesi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Boğazı'nda görüşün düşmesi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı

28.03.2022 10:05
İstanbul Boğazı'nda görüşün düşmesi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda, Türkeli Feneri-Yom Burnu arasında görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda, Türkeli Feneri-Yom Burnu arasında görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Türkeli Feneri-Yom Burnu arası görüşün yarım milin altında olduğu rapor edilmiş olup, gemi trafiği çift yönlü olarak saat 09.38'de askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500
İstanbul'da Dünya Saati Uygulaması İstanbul'da Dünya Saati Uygulaması İSTANBU-İSTANBUL BOĞAZI'NDA MAYINI GÖREN KAPTAN KONUŞTU İSTANBU-İSTANBUL BOĞAZI'NDA MAYINI GÖREN KAPTAN KONUŞTU

İstanbul Boğazı, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda görüşün düşmesi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Zelenski, Türkiye'deki müzakereye saatler kala Rusya'nın 3 talebine onay verdi!
09:53 Oscar'da Kourtney Kardashian ve Travis Barker öpüştü!
09:40 Ünlü anketçi Murat Gezici: Seçimin kaderini kadınlar belirleyecek
09:36 Survivor'a katılan Sergen Yalçın Acun Ilıcalı ile şov yaptı!
09:34 Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus halkı internette en fazla hangi terimi aradı?
09:25 Oscar Töreni'nde Chris Rock'a tokat atan Will Smith, özür diledi!
09:20 Beşiktaşlı Larin, Kanada'yı Dünya Kupası'na götürdü!
09:11 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:21 Nişan fotoğraflarını ilk kez yayınladılar! Mehmet Dinçerler ve Hadise'nin mutlu günleri böyleymiş
08:12 Oscar Töreni'nde Will Smith komedyeni yumrukladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 10:11:17. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda görüşün düşmesi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement