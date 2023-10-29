İstanbul Boğazı'nda gösteri düzenleyen SOLOTÜRK, köprünün altından geçti.

TARİHİ GEÇİT TÖRENİ

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında yurdun dört bir yanında kutlamalar gerçekleştirilirken, İstanbul Boğazı'nda tarihi bir geçit töreni yapıldı.

SOLOTÜRK NEFES KESTİ

100 savaş gemisinin Boğaz'dan geçişini yapmadan hemen önce SOLOTÜRK tarafından muhteşem uçuş gösterisi düzenlendi. Uçakların köprünün altından geçtiği anlar nefes kesti.

TÜRK YILDIZLARI HAVADA "100 ÇİZDİ"

Türk Yıldızları havada "100" çizerken, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteriyi izlemek için boğaza gelen vatandaşların nefesini kesti. Havada görsel şölen oluştu.