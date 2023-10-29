 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul Boğazı'nda gösteri düzenleyen SOLOTÜRK, köprünün altından geçti - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda gösteri düzenleyen SOLOTÜRK, köprünün altından geçti

Son Güncelleme: 29.10.2023 17:26

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda tarihi anlar yaşandı. 100 savaş gemisi Boğaz'dan tarihi bir geçiş töreni yaparken, hemen öncesinde SOLOTÜRK de muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Uçakların köprünün altından geçtiği anlar coşkuyla izlendi.

İstanbul Boğazı'nda gösteri düzenleyen SOLOTÜRK, köprünün altından geçti.

TARİHİ GEÇİT TÖRENİ

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında yurdun dört bir yanında kutlamalar gerçekleştirilirken, İstanbul Boğazı'nda tarihi bir geçit töreni yapıldı.

İstanbul Boğazı'nda gösteri düzenleyen SOLOTÜRK, köprünün altından geçti

SOLOTÜRK NEFES KESTİ

100 savaş gemisinin Boğaz'dan geçişini yapmadan hemen önce SOLOTÜRK tarafından muhteşem uçuş gösterisi düzenlendi. Uçakların köprünün altından geçtiği anlar nefes kesti.

İstanbul Boğazı'nda gösteri düzenleyen SOLOTÜRK, köprünün altından geçti

TÜRK YILDIZLARI HAVADA "100 ÇİZDİ"

Türk Yıldızları havada "100" çizerken, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteriyi izlemek için boğaza gelen vatandaşların nefesini kesti. Havada görsel şölen oluştu.

İstanbul Boğazı'nda gösteri düzenleyen SOLOTÜRK, köprünün altından geçti
İstanbul Boğazı'nda gösteri düzenleyen SOLOTÜRK, köprünün altından geçti

İstanbul Boğazı, Cumhuriyet, 29 Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda gösteri düzenleyen SOLOTÜRK, köprünün altından geçti - Son Dakika


Son Dakika
17:53 Beşiktaş'ta bir yıldız daha sakatlandı! Valentin Rosier, Gaziantep maçının kadrosundan çıkarıldı
17:37 Kanarya seriyi sürdürmek istiyor! Pendikspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
17:22 İstanbul Boğazı'nda gösteri düzenleyen SOLOTÜRK, köprünün altından geçti
16:48 Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda 100 geminin geçiş töreni başladı
16:31 Ölümüyle yasa boğan Matthew Perry'nin 5 gün önceki fotoğrafı hayranlarını kahretti
16:27 Daha yeni iyileşmişti! Takımın yıldızı, maça dakikalar kala ısınırken sakatlandı
16:14 TOGG sahipleri Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında konvoy yaptı
15:52 Ankara'da darp edilen adamın cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu
15:32 Hayatının en özel hediyesini en özel günde aldı! Melis Sezen'e 20 yıl sonra gelen mektup
15:09 Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2023 18:23:25. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda gösteri düzenleyen SOLOTÜRK, köprünün altından geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement