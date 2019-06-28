Son Dakika Haberleri: İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliği önlenecek
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İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliği önlenecek

31 dakika önce

I·stanbul Bogˆazı'nda gürültü kirliliğinin önlenmesi için tekne, yüzer tesis ve ticari yatların denetleneceği bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliği önlenecek, System.String[]
I·stanbul Bogˆazı'nda gürültü kirliliğinin önlenmesi için tekne, yüzer tesis ve ticari yatların denetleneceği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:53 
Ekonomi
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