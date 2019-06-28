İstanbul Boğazı'nda gürültü kirliliği önlenecek
31 dakika önce
I·stanbul Bogˆazı'nda gürültü kirliliğinin önlenmesi için tekne, yüzer tesis ve ticari yatların denetleneceği bildirildi.
I·stanbul Bogˆazı'nda gürültü kirliliğinin önlenmesi için tekne, yüzer tesis ve ticari yatların denetleneceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:53
ABD'de büyük şirketler ekonomik durgunluğa hazırlanıyor
İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı
Tezgahta 15 TL'ye kadar satılan bamya yüz güldürdü
Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive ayrılacağını açıkladı, şirketin değeri 9 milyar dolar azaldı