İstanbul Boğazı'nda kaçak midye avcılığı yapan şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda kaçak midye avcılığı yapan şahıs suçüstü yakalandı

14.10.2022 00:57
İstanbul Boğazı'nda kaçak midye avcılığı yapan şahıs suçüstü yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Haydarpaşa önlerinde kaçak midye avcılığı yapan şahsı suçüstü yakaladı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Haydarpaşa önlerinde kaçak midye avcılığı yapan şahsı suçüstü yakaladı. Yaklaşık 1.5 ton civarında kaçak olarak kara kıllı midyeye el konulurken, tekne sahibine 9 bin 954 TL idari para cezası kesildi.

Marmara Denizi'nde kaçak su ürünleri avcılığına yönelik olarak ortak denetimler devam ediyor. Dün saat 16.00 sıralarında Haydarpaşa önlerinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri yasadışı kara kıllı midye avcılığı yaptığı tespit edilen tekne yakaladı. Tekne üzerinde yapılan kontrollerde teknenin ruhsatsız olduğu ve 50 çuvalda bulunan yaklaşık 1.5 ton civarında kaçak olarak kara kıllı midye avlandığı tespit edildi. Tekne sahibine 9 bin 954 TL idari para cezası uygulandı. 1 adet 4 buçuk metre boyunda fiber tekne, 1 adet tekne motoru, 1 adet demir çapaya el konuldu. Söz konusu ürünler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınması için İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği ne ait mobil vinç ile yediemin limanına teslim edildi. El konulan 50 çuval kara kıllı midye, canlılığını koruması sebebiyle denize geri bırakıldı. - İSTANBUL

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İstanbul Boğazı'nda kaçak midye avcılığı yapan şahıs suçüstü yakalandı İstanbul Boğazı'nda kaçak midye avcılığı yapan şahıs suçüstü yakalandı
Kaynak: İHA

Haydarpaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Boğazı'nda kaçak midye avcılığı yapan şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda kaçak midye avcılığı yapan şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika
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