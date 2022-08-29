İSTANBUL-BOĞAZDA KAÇAK MİDYE AVCILIĞI YAPANLARA CEZA - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-BOĞAZDA KAÇAK MİDYE AVCILIĞI YAPANLARA CEZA

29.08.2022 09:57

İSTANBUL Boğazı'nda kaçak midye avcılığıyla mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

İSTANBUL Boğazı'nda kaçak midye avcılığıyla mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 4 kişiye toplamda 26 bin 716 lira idari para cezası uygulanırken, 27 çuval midye ve çok sayıda dalış ekipmanı ele geçirildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği ekipleri cumartesi günü sabah saat 03.00'de kaçak midye avcılığına yönelik denetimler gerçekleştirdi. İBB Zabıta Daire Başkanlığı'na ait kameralarla gece yarısından itibaren boğaz kıyıları izlenerek, kaçak midye avcılığı yapan kişilerin yerleri tespit edildi. Kaçak midye avcılığı yaptığı belirlenen 4 kişiye 29 bin 716 lira para cezası kesilirken, 27 çuval midye, 2 dalgıç tüpü, 2 dalgıç paketi, 2 dalgıç kıyafeti 2 dalgıç hortumu, 2 midye filesi ve 1 kompresör ele geçirildi. Canlılığını koruyan 27 çuval kara midyesi denize bırakıldı.

Görüntü dökümü

-----------------------

-Dalış tüplerinden görüntü -Kaçak midye avcılığı yapan kişilerden görüntü

-Kaçak avlanan midyelerden görüntü


YORUMLAR
500
İBB Başkanı İmamoğlu, metrolara verdiği ilanda kendini 'süper kahraman' olarak gösterdi İBB Başkanı İmamoğlu, metrolara verdiği ilanda kendini 'süper kahraman' olarak gösterdi İmamoğlu: Eminönü-Alibeyköy tramvay hattını 2023 yılı sonuna doğru bitiriyoruz İmamoğlu: Eminönü-Alibeyköy tramvay hattını 2023 yılı sonuna doğru bitiriyoruz
Kaynak: DHA

istanbul büyükşehir belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BOĞAZDA KAÇAK MİDYE AVCILIĞI YAPANLARA CEZA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatiflerinin sayısını 3 bine çıkaracağız
15:34 Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı
15:35 Türkiye, Boğazlardan geçiş ücretine 40 yıl sonra zam yaptı! Ücret 5 kat artırıldı
15:12 ABD'yi karıştıran olay! Maneskin grubunun basçısının göğüsleri görününce kanal reklama geçti
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
15:06 ABD'li rapçi Lil Baby, NBA yıldızı James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 4.5 milyon TL nakit para verdi
15:00 Esenyurt'ta eğlenceden dönen Tanzanyalı kadın boğazından bıçaklandı
14:48 Gülşen'in tahliye edilmesinin ardından avukatından ilk açıklama: Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye talepte bulunacağız
14:46 Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 9 bin lira
14:44 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 16:11:22. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-BOĞAZDA KAÇAK MİDYE AVCILIĞI YAPANLARA CEZA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement