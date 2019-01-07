Son Dakika Haberleri: İstanbul Boğazı'nda Kar Manzarası

İstanbul Boğazı'nda Kar Manzarası

1 saat önce

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar ile birlikte İstanbul'un güzelliklerinden Boğaz'daki kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul Boğazı'nda Kar Manzarası, System.String[]


İstanbul'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar ile birlikte İstanbul'un güzelliklerinden Boğaz'daki kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çamlıca Tepesi'nden çekilen görüntülerde kar altındaki İstanbul Boğazı ve köprülerle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:59 Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel
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