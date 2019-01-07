İstanbul Boğazı'nda Kar Manzarası
1 saat önce
İstanbul'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar ile birlikte İstanbul'un güzelliklerinden Boğaz'daki kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbul
'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar ile birlikte İstanbul'un güzelliklerinden Boğaz'daki kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çamlıca
Tepesi'nden çekilen görüntülerde kar altındaki İstanbul Boğazı
ve köprülerle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:59 Kaynak: DHA
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