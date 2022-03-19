İstanbul Boğazı'nda kar ve sis böyle görüntülendi - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda kar ve sis böyle görüntülendi

19.03.2022 12:46

İstanbul Boğazı'nda kar ve sis böyle görüntülendiİSTANBUL İstanbul Boğazı'n kar yağışı ve sis havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda kar ve sis böyle görüntülendi

İSTANBUL İstanbul Boğazı'n kar yağışı ve sis havadan görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kısmen sis altında kaldığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışı kente aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Kar ve Sis altındaki İstanbul Boğazı'da havadan görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kısmen sis altında kaldığı görüldü.

İstanbul Boğazı'nda kar ve sis böyle görüntülendi
İstanbul Boğazı'nda kar ve sis böyle görüntülendi
İstanbul Boğazı'nda kar ve sis böyle görüntülendi

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Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul Boğazı'nda kar ve sis böyle görüntülendi - Son Dakika


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