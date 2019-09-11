İstanbul boğazı'nda kara bir leke

KOÇ Holding'in Kuruçeşme'ye yaptırdığı otel, inşaat için kesilen ağaçlar ve şehrin siluetini bozduğu gerekçesiyle tartışma konusu oldu ancak daha vahim olanı ise 2 kez durdurma kararı çıkmasına rağmen, otelin tarihi kalıntıların üzerine yapılması? Komşular, halen devam eden inşaattan rahatsız olduklarını belirtiyor ve yetkilileri göreve davet ediyor.

Koç Ailesi'nin, Kuruçeşme'de yaptırdığı otelin inşaatı İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun bölgede tarihi kalıntılar bulunduğu gerekçesiyle 2 kez durduruldu. Belediye de izinsiz inşaattan dolayı Koç Holding'e ceza kesti. Ancak Koç Grubu bunlara rağmen kanunsuzca inşaata devam etti. Ayrıca inşaat nedeniyle bölgede bulunan 87 ağacın 55'i kesildi.

2 KEZ DURDURMA KARARI

Koç Holding'in Kuruçeşme'deki Divan Oteli inşaatının bulunduğu alanda çıkan tarihi kalıntılar, İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 9 Temmuz 2015 tarihli kararıyla 'Kültür varlığıö olarak tescil edildi ve otel inşaatının da durdurulmasına karar verildi. Ancak otel inşaatı devam etti. Kurul ise 23 Mayıs 2019'da inşaatı tekrar durdurdu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden konuya ilişkin rapor istedi. 16 Ağustos 2019 tarihli kararla da kültür varlığının zarar görmemesi için otel inşaatının tekrar durdurulması istendi. Ancak Koç Holding, kurul kararlarına rağmen inşaata kaldığı yerden devam etti. Belediye Encümeni tarafından izinsiz inşaattan dolayı holdinge ceza kesildi. Ayrıca otelin yapıldığı bölgedeki 87 ağaçtan 55'inin kesildiği belirlendi.

'BÜTÜN KOMŞULAR RAHATSIZ"

Kuruçeşme'deki Divan otel inşaatına komşu olduğunu belirten Prof. Dr. Hamdi Yasaman, Koç Holdingin doğaya duyarlı bir şirket olarak bilindiğine dikkat çekerek, "Orada tarihi eserler vardı. Onların korunması lazımdı, inşaat onun için gecikmişti. Onları muhafaza ettiler, kaldırdılar. Ama şimdi öyle bir demir yığını oldu ki, bu öngörünüme de aykırı bir şey. 'Duvarları aşmayacak' dendi. Kara bir leke gibi çıktı. Boğaz'da ön görünümde böyle bir inşaat; hepimiz rahatsızız hakikaten komşular olarak. Burası Koç'a ait, Türkiye'nin en önemli kuruluşlarından biri? Eğitim vakfı var, hayır işleri var, sanata ve doğaya duyarlı bir şirket olarak kabul ediyoruz. Koç gibi Türkiye'nin en üst düzey şirketlerinden birinin bunu yapmasını garipsiyoruz" dedi.